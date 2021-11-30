А Халит с фотоаппаратом? Бергюзар Корель в брюках палаццо цвета ириски вышла на прогулку с дочкой Лейлой

В первых числах ноября актриса из турецкого сериала «1001 ночь» стала мамой. У нее родилась дочка Лейла.

На личной страничке в Instagram Бергюзар Корель поделилась первым снимком, который был сделан во время ее прогулки с дочкой Лейлой.

Малышка мирно дремала в своей коляске, а ее новоиспеченная мамочка позировала для фото, вся светясь довольной улыбкой. Она с мужем Халитом Эргенчем давно мечтала о дочери. Но беременность оказалась для Бергюзар Корель неожиданной.

В семье подрастают 11-летний сын Али и малыш Хан, ему только год и восемь месяцев. Жена Халита Эргенча не могла и подумать, что в третий раз станет мамой. И разница в возрасте у ее младших детей будет такой незначительной — чуть больше полутора лет.

На прогулку с дочкой Лейлой актриса из турецкого сериала «1001 ночь» отправилась в молочном свитере, прикрыв шею мягким шарфом, чтобы не простудиться. Изюминкой образа молодой мамочки стали брюки палаццо цвета ириски и модные кроссовки.

«Одна девушка выгуливает другую! Идем за кофе», — пошутила Бергюзар.

Ну а сфотографировал жену, видимо, Халит Эргенч. Всю беременность он нежно опекал возлюбленную, заботясь о том, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

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