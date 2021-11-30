«Любовная история? Почему нет»: Клава Кока – о своих теплых отношениях с Егором Кридом

Как отметила певица, они просто общаются с рэпером.

Певица Клава Кока в эфире Ютуб-канала «Муз ТВ» проговорилась о своих отношениях с рэпером Егором Кридом.

Как отметила звезда, колечка на безымянном пальце у нее пока нет. В то же время она заметила, что ей хочется замуж. Звезда призвала всех своих фанатов писать ей письма. Не исключено, что на кого-то она обратит внимание.

А вот про отношения с рэпером Егором Кридом Клава Кока высказалась очень пространно.

«Любовная история? Почему нет? Но мы просто общаемся, отстаньте». Клава Кока

Напомним, что минувшим летом Клава Кока рассталась после нескольких лет отношений со своим бойфрендом Дмитрием Гордеем. Сейчас ее сердце свободно.

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