Как выбрать головной убор на зиму
Видео
Как одеть ребенка на Новый год
Видео

«Любовная история? Почему нет»: Клава Кока – о своих теплых отношениях с Егором Кридом

Как отметила певица, они просто общаются с рэпером.

«Любовная история? Почему нет»: Клава Кока – о своих теплых отношениях с Егором Кридом
Клава Кока. Фото: Globallookpress.com

Певица Клава Кока в эфире Ютуб-канала «Муз ТВ» проговорилась о своих отношениях с рэпером Егором Кридом.

Егор Крид
Егор Крид. Фото: Globallookpress.com

Как отметила звезда, колечка на безымянном пальце у нее пока нет. В то же время она заметила, что ей хочется замуж. Звезда призвала всех своих фанатов писать ей письма. Не исключено, что на кого-то она обратит внимание.

А вот про отношения с рэпером Егором Кридом Клава Кока высказалась очень пространно.

«Любовная история? Почему нет? Но мы просто общаемся, отстаньте».

Клава Кока

Напомним, что минувшим летом Клава Кока рассталась после нескольких лет отношений со своим бойфрендом Дмитрием Гордеем. Сейчас ее сердце свободно.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Дмитрий ГордейЕгор КридКлава КокаКлава Кока последние новостиНовости google