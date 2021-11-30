«Замены Александру Борисовичу нет»: Юрий Аксюта – о дальнейшей судьбе шоу «Голос»

Юрий Аксюта поделился информацией о дальнейшей судьбе шоу «Голос». Руководство Первого канала рассказало, что продолжит трансляцию шоу. Несколько серий отснято с участием Александра Градского. Финальные эпизоды отснимут уже с тремя наставниками. Искать замену умершему артисту не собираются.

«Замены Александру Борисовичу нет. Это надо понять, надо признать всем, даже не думать. Никто его не заменит. Как мы будем дальше доводить проект до финала… Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное», — сказал Аксюта в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале, посвященной памяти легендарного артиста.

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Александр Градский умер 28 ноября от инфаркта головного мозга. Музыкант до последнего отказывался от госпитализации.

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