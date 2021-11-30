«Незаменимые люди есть»: Пелагея высказалась о судьбе шоу «Голос» без Градского

По словам певицы, не ей и ее коллегам решать, что будет с проектом.

Певица Пелагея в студии «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что еще несколько дней назад она вместе с музыкантом Александром Градским готовилась к съемкам поединков на проекте «Голос». Они собирались снимать финальные выпуски шоу.

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он». Пелагея

Ранее в некоторых СМИ появились слухи, что шоу «Голос» якобы могут убрать из эфира. Также появилась информация, что кресло Градского займет кто-то другой. На Первом канале заверили, что доведут проект до конца в память о мэтре.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. На момент смерти ему было 72 года.

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