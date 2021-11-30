«Этот образ – просто оркестр модных тенденций»: Хромченко показала трендовый повседневный прикид

Остаться незамеченной или затеряться в толпе точно не получится.

Как составить стильный образ на повседневность, учтя при этом все самые острые тенденции сезона? Очень легко, если вы – зрительница Первого канала и поклонница Эвелины Хромченко и ее модных советов.

В новом выпуске «Модного приговора» фэшн-эксперт представила аутфит «в люди», который легко повторить и при этом выделиться из толпы.

Героиню Софию переодели в более актуальное и яркое – девушка пришла на проект как обвиняемая в злоупотреблении черным. На главный подиум страны 23-летняя начинающая модница вышла в ярком дутом пуховике, джогерах и массивных ботинках.

Все эти элементы образа, как отметила Хромченко, сейчас в тренде.

«Этот образ – просто оркестр модных тенденций. Во-первых, куртка в стиле пэчворк, во-вторых, элементы цвета этой куртки все в очень активной моде, включая леопардовый принт. В-третьих, белые свободные брюки, довольно широкая модель – это просто писк сезона. Далее, это тяжелые ботинки, которые реально являются огромным хитом, суперогромным хитом. Мужчинам не нравится, но это уже другая история», — оценила образ эксперт.

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