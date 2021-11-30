Сосед по даче назвал смехотворные баллы, полученные Градским за песню в караоке «Как молоды мы были»

Как отметил Юрий Давыдов, что было дальше – он не может воспроизвести.

Основатель рок-группы «Зодчие» и сосед по даче музыканта Александра Градского Юрий Давыдов в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказал, как пел однажды в караоке с певцом.

«В тот раз мы выпили немного. У каждого из нас было хорошее настроение. Градский вызвался петь песню «Как молоды мы были». Спел ее от начала и до конца. После чего ему автомат выдал 53 балла». Юрий Давыдов

Как отметил Давыдов, что было дальше он не может воспроизвести.

«У Саши было четкое понимание «свой-чужой». Над ним можно было подкалываться и дурака валять», — заявил Юрий Давыдов.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. На момент смерти ему было 72 года.

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