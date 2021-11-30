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«Мне 18»: Настя Каменских показала редкое архивное фото в бикини

Украинская поп-дива нечасто показывает себя до сцены и славы.

«Мне 18»: Настя Каменских показала редкое архивное фото в бикини
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских очень редко делится с подписчиками своими архивными кадрами. Девушка как-то признавалась, что очень комплексовала одно время по поводу своей внешности. Но к 30 годам приняла и полюбила себе и теперь часто публикует откровенные снимки.

В новой публикации красотка Каменских показала, как выглядела в 18 лет. Девушка опубликовала фото с подругой, где они вместе позируют в бассейне.

Настя Каменских справа. Фото: instagram.com/kamenskux/

«Я очень горжусь тобой и твоими достижениями. А сколько еще впереди… Дерзай, детка, у тебя все получится! А мы на подхвате и оооочень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок! Тебе 16, мне 18», — отметила звезда.

Этим архивным снимком Каменских решила поздравить подругу с днем рождения. Подписчики в комментариях присоединились к теплым словам.

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