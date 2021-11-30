«Он играл моего мужа»: Польских рассказала, как снималась с Меньшовым за неделю до его смерти

По словам актрисы, они только закончили блок съемок, как пришла трагическая новость.

Актриса Галина Польских заявила, что снималась в одном фильме с режиссером Владимиром Меньшовым. Причем это случилось буквально за неделю до смерти звезды.

«Летом с нами снимался Владимир Меньшов. Он играл моего мужа. Мы закончили блок и буквально через неделю Владимир Валентинович умер. Осенью продолжили работать уже без него». Галина Польских

Как отметила 82-летняя актриса, без работы она не сидит. Скоро у нее должен стартовать интересный театральный проект с режиссером Ольгой Шведовой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Галина Польских – звезда советского кинематографа. Она сыграла в более, чем двухстах картинах за свою профессиональную карьеру.

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