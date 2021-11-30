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Формы на зависть: Клава Кока впервые вошла в рейтинг самых сексуальных женщин страны

Звездная блондинка расположилась в середине рейтинга мужского журнала.

Формы на зависть: Клава Кока впервые вошла в рейтинг самых сексуальных женщин страны
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

25-летняя звезда Интернета и сцены Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, впервые оказалась в сотне самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim. Красотка дебютировала в рейтинге самых-самых, расположившись в золотой середине.

«Блондинка с незабываемой улыбкой и незабываемым всем остальным», — гласит визитка Клавы Коки на сайте журнала. — «Клава врывается в нашу сотню на 51-е место».

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Стоит отдать должное певице – девушка с формами на зависть обошла в рейтинге даже таких постоянных его участниц, как Виктория Лопырева, Светлана Ходченкова, Настя Ивлеева, Екатерина Варнава и других красоток.

Достаточно заглянуть в микроблог Клавы Коки, чтобы понять, чем именно красотка зацепила читателей. Длинноногая красотка ростом 170 см нередко публикует снимки в бикини, а также выбирает откровенные наряды на радость подписчикам.

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