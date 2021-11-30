«Я бы простил измену»: Мясников сделал откровенное признание в студии у Корчевникова

Доктор и телеведущий Александр Мясников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что простил бы своей жене измену.
«Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастным несколько человек. Мне было очень непросто жить между двумя родителями. Пытаться общаться и там, и там. Сначала я проходил к отцу, а потом к матери.
Она садила меня напротив и спрашивала: «Ну, расскажи, что тебе папа говорил?» Я тогда уже умел врать и изворачиваться. Такие песни пел. Если у тебя ребенок, то ты должна думать и о последствиях для ребенка».
Как отметил Мясников, в этой жизни нужно не впадать в крайности.
«Я бы простил измену. Я надеюсь, что мне не приходилось, но я все время на эту тему думал. Я с детства примерял ситуацию родителей на себя», — заявил Александр Мясников.
Напомним, что Александр Мясников женат вторым браком. Его жена – Наталья. Она работала в ТАСС.
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