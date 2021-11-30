«Я бы простил измену»: Мясников сделал откровенное признание в студии у Корчевникова

«Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастным несколько человек. Мне было очень непросто жить между двумя родителями. Пытаться общаться и там, и там. Сначала я проходил к отцу, а потом к матери.

Она садила меня напротив и спрашивала: «Ну, расскажи, что тебе папа говорил?» Я тогда уже умел врать и изворачиваться. Такие песни пел. Если у тебя ребенок, то ты должна думать и о последствиях для ребенка».