Разделась до нижнего белья: Севастьянова соблазнительно покрасовалась в крошечном лифе и трусиках

Гимнастка выбрала веселенький цветочный комплект и позировала себе в зеркале.

26-летняя красавица-гимнастка Каролина Севастьянова активно пользуется соцсетями. В TikTik спортсменка частенько публикует видео пикантного содержания.

На кадрах, которые опубликовала Севастьянова, она позирует в нижнем белье. Веселенький цветочный комплект, едва прикрывающий прелести Каролины, подчеркнул мальдивский загар красотки. Она эротично подвигалась в кадре, дразня поклонников изгибами идеальной фигуры.

Напомним, Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России.

Красотка входит в сотню самых сексуальных женщин России. В рейтинге журнала Maxim звезда обошла Анну Седокову, Кристину Асмус, Эрику Герцег, расположившись в конце ноября на 23 месте.

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