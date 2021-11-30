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Племянник Аллы Пугачевой подал в суд на бывшего участника программы «Давай поженимся!»

У Влада возник конфликт с бизнесменом Игорем Гольдбергом.

Племянник Аллы Пугачевой подал в суд на бывшего участника программы «Давай поженимся!»
Влад Пугачев с семьей. Фото: Иван Макеев/КП

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад подал в суд на бизнесмена Игоря Гольдберга, который в 2018 году был гостем популярной программы «Давай поженимся!»

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Причиной конфликта стал салон красоты. Гольдберг считает Влада Пугачева мошенником. Он уверяет, что племянник Аллы Пугачевой забрал у него бизнес. Он не отдал предпринимателю восемь миллионов рублей, а также не организовал бесплатный домашний концерт Аллы Пугачевой.

В свою очередь, Влад Пугачев утверждает, что у него есть все расписки, подтверждающие сделку с Гольдбергом и факт передачи ему всей суммы. По словам племянника Пугачевой, бесплатный концерт своей тети он никому не обещал, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева в свое время спасла Влада. Родственник звезды увлекался запрещенными веществами. Она оплатила ему лечение в Израиле.

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