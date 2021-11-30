«У нас в детстве не было такой вкусняшки!»: Максим Галкин показал, чем завтракают Лиза и Гарри

Утро Лизы и Гарри Галкиных начинается точно так же, как у большинства их сверстников – подъем, сборы в школу, завтрак. Глава семейства Максим Галкин решил выяснить, что едят с утра его дети и включил камеру в столовой, начав «репортаж».
Заглянув в тарелку к сыну и дочке, шоумен обнаружил там кукурузные хлопья и шоколадные подушечки с молоком.
«Приятного аппетита! Вот у нас в детстве не было такой вкусняшки! Мы ели перловку с утра», — заметил шоумен.
Ранее Алла Пугачева показывала точно так же ужин своих двойняшек. Вечерняя трапеза уже состояла из каши с деликатесом в виде красной икры.
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