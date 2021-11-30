«Хочется сказки»: проигнорировав бюстгальтер, Рудова спустила рукава тонкого платья ниже плеч

Звезда позировала в белом платье с открытым декольте.

Красавица Наталья Рудова обещала порадовать поклонников новой комедией со своим участием, но оказалось, что премьеру фильма «Свингеры» отложили на следующий год. Виной тому – очередная вспышка коронавируса в стране.

Поэтому актриса решила не унывать и достала из видеоархивов кадры с отпуска, где она красуется на фоне салюта.

В то беззаботное время Рудова нарядилась в белое тонкое платье, красиво подчеркнувшее фигуру звезды. Усилить эффект от образа Наталья решила, спустив рукава наряда ниже плеч.

И взору зрителей открылось пышное декольте, для которого актриса не стала надевать бюстгальтер. «Хочется сказки», — призналась Рудова.

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