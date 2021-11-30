Стоп! Снято! Кристина Орбакайте с дочкой Клавой в мерцающих серебром платьях порезвились на новогодних съемках

Старшая дочь Аллы Пугачевой со своей младшей наследницей приняли участие в «Голубом огоньке».

С середины ноября стартовали съемки новогодних шоу и выпуском на телевидении. Концерты, поздравления и звон бокалов под бой курантов некоторые звезды уже увидели несколько раз, хотя до праздников еще целый месяц.

Кристина Орбакайте на съемки «Голубого огонька» на «России 1» пришла вместе со своей младшей наследницей, 9-летней Клавой Земцовой.

Как снимали праздник, Орбакайте показала в своем микроблоге. По команде режиссеров певица и ее дочка начали хлопать в ладоши и запускать конфетти. Обе гостьи были наряжены в одном стиле, их платья переливались серебром мерцающих пайеток, а у Клавы на голове была корона.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!