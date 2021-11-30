«Где наш курортный романчик закончен»: экс-подруга Павла Табакова назвала их дочку в честь аэропорта

Минувшим летом публика узнала, что у 26-летнего сына Олега Табакова, актера Павла Табакова появилась дочь. Более того, ей один годик, ее мамой является актриса Софья Синицына, и пара уже не вместе.

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Рождение малышки с именем Мия оказалось сюрпризом даже для самой Марины Зудиной, ставшей впервые бабушкой, — о появлении на свет крохи она узнала уже по факту. Сама Софья Синицына считает отношения с Павлом Табаковым курортным романом, а дочку, как рассказала она микроблоге, назвала в честь аэропорта.

«Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Павлу Табакову, что наш курортный романчик закончен», — разоткровенничалась актриса.

Павел Табаков и Софья Синицына отдыхали в Майами в 2019 году. Очевидно, после этого совместного времяпрепровождения актриса и поставила точку в отношениях, спустя 9 месяцев после которой родилась их дочь.

Табаков и Синицына познакомились в 2017 году на съемках фильма «Как я стал…», после чего у них начался роман.

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