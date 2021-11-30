Нескромная открытость: Валя Карнавал задрала свитер и показала, что под ним

Певица и блогер Валя Карнавал в ноябре отметила свой 20-й день рождения. Девушка очень переживала по этому поводу, устроив траурное оплакивание 19-летия. После чего взяла себя в руки и активно занялась фитнесом.

После очередного посещения спортклуба Валя Карнавал сняла видеоролик для своих «бандитов», как она ласково называет фолловеров. Девушка в отличном настроении исполнила незамысловатые движения на камеру, позируя с задранным вверх свитером.

Под розовой кофточкой Карнавал показала свой выдающийся бюст, который уместила в тесный спортивный бра.

Напомним, тиктокерша Валя Карнавал стала известна широкой публике после скандала на «Музыкалити» с Ларисой Долиной. Недавно ведущий этого шоу Максим Галкин признался, что специально спровоцировал конфликт представительниц двух разных поколений.

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