Никто не застрахован: родственники нарушили последнюю волю Александра Градского

Стало известно, что композитор и исполнитель Александр Градский, умерший 28 ноября от кровоизлияния в мозг, будет похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Так решили его родственники, чем попрали его последнюю волю.

Сам Александр Борисович надеялся обрести последний приют на Кузьминском кладбище Москвы, написала «Комсомольская правда». Поскольку именно там похоронены его родители.

Мать Градского Тамара Павловна ушла из жизни, когда тот только начинал вступать в жизнь – ему едва исполнилось 14 лет. Отец Борис Абрамович Фрадкин скончался в 2013 году в возрасте 87 лет.

Рядом с родителями Градский мечтал быть погребен, но родня не захотела или не смогла исполнить последнюю волю выдающегося артиста. Почему было выбрано именно Ваганьковское кладбище, не сообщается.

Александр Градский с Мариной Коташенко. Фото: Global Look PressАлександру Градскому было 72 года. У него осталась жена Марина Коташенко, с которой, по некоторым данным, он не был зарегистрирован, и двое несовершеннолетних сыновей. От предыдущих браков у звезды – 40-летний первенец Даниил и 35-летняя дочь Мария.

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