Грация в лифте: Самбурская в асимметричном топе и двухцветных скинни позировала для селфи

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская регулярно публикует в своем микроблоге самый разный контент – от юмористического до важных объявлений на социальную тему. На сей раз актриса решила просто показать себя красивую в лифте.

Нарядившись в асимметричный черный топ на одно плечо и двухцветные скинни, актриса позировала себе для селфи. Не забыла Настасья и про детали, которые привнесли в образ особый шарм: бусы, очки и сумочка выдали в красотке грациозную модницу.

Но некоторые подписчики в комментариях нашли лифтолук странным для Самбурской. И недоуменно это заметили. Однако им быстро противопоставили другое мнение:

«Хотя Настя мне безумно нравится, но на фото как ни посмотришь, все равно противно», «Фото огонь, вкусы у всех разные», «Красотка», «Шикарный образ!», «Джинсы огонь!», «Красивая и успешная женщина», «Четкая!», «Конфетка!», — пишут фолловеры.

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