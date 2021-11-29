«Самое красивое открытие зимнего сезона»: Собчак в модном пуховике цвета миндального молока появилась на Красной площади

Ведущая отметилась на открытии катка у ГУМа.

На открытии катка у ГУМа отметились многочисленные российские звезды. Здесь побывали: Татьяна Михалкова, Надежда Михалкова с детьми, Ксения Бородина, Татьяна Навка, Ингеборга Дапкунайте.

Многие из них не стали кататься на коньках, а просто насладились атмосферой надвигающихся праздников.

Ксения Собчак также не смогла проигнорировать этого события. Она пришла на Красную площадь в модном дутом пуховике цвета миндального молока и в юбке из экокожи оттенка карамели. Очевидно, что звезда тоже решила обойтись без катания на льду.

«Для меня — открытие катка у ГУМа — это всегда начало череды новогодних елок и праздников! Самое красивое открытие зимнего сезона», — написала в личном блоге Ксения Собчак.

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