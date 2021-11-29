«Льстит пропорциям»: какая юбка красиво вытягивает ноги, назвала Хромченко

Всего лишь правильная посадка и выбранный материал могут сотворить настоящее чудо преображения.

В программе «Модный приговор» Первого канала «народные стилисты» представили на фэшн-суд проекта образ с юбкой плиссе с завышенной талией, укороченным бомбером и ботильонами на каблучке.

Эвелина Хромченко пришла в восторг от этого аутфита, заметив, что он отлично подает фигуру за счет модели юбки, которая делает правильный акцент на талии, а бомбер усиливает эффект. Ну а обувь на каблуке, к тому же, фактически делает ноги длиннее.

«Этот комплект льстит пропорциям и очень моден», — заметила Эвелина Хромченко.

Александр Васильев заметил, что этот образ как никакой другой выгодно показывает стройность и длину ног.

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