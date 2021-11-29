«Я счастливый человек!»: Евгений Миронов отмечает 55-летие

Евгений Миронов 29 ноября отмечает 55-летие. Как и большинство творческих людей, искренне увлеченных своим делом, настоящее счастье он видит во многом в работе.

С 2006 года Евгений Миронов руководит Государственным театром наций и одновременно служит в нем актером.

«Здесь всем хорошо! Нет интриг, зависти, потому что артисты не сидят годами, не ждут ролей, не курят в гримерках. Они приходят сюда работать», – рассказал народный артист на канале «Россия 1».

Каждую свою роль Евгений пропускает через себя, пытается понять. Почему его герой поступил именно так, а не иначе. Этого требует и от артистов. Может быть, поэтому его театр успешен не только в России, но и по всему миру.

«Я не люблю праздновать свои дни рождения. Предпочитаю заниматься более полезным делом. Например, репетировать предстоящую премьеру. С другой стороны, это повод вспомнить и поблагодарить. Так вот — я благодарен судьбе за все! И за взлеты, и за падения! За авансы и открытия! За мудрых учителей и верных друзей! За родных людей! За любовь и за веру в меня! За любимое дело и признание! Я счастливый человек! Ну вот… я предупреждал, опять о себе любимом. Все. Баста. До следующего, нового! Обнимаю всех, кто хочет», — написал в личном блоге Евгений Миронов в свой день рождения.

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