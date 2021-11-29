«На голове – кудряшки, четыре зубика»: Валерия показала подросшую внучку за обедом

Валерия в этом году стала бабушкой благодаря младшему сыну Арсению, у которого в начале 2021-го на свет появилась дочка Селин.

Певица в свои 53 года нисколько не чурается своего статуса, напротив, с радостью транслирует его публике. А когда на нее оставляют малышку, радуется безмерно. В личном блоге она как раз показала один из таких приятных моментов в ее жизни.

«А у нас сегодня Селинкин день. Как она изменилась за неделю: на голове — кудряшки, четыре зубика, на ножках стоит увереннее, реакции стали более взрослые, осмысленные. Столько радости доставляют самые простые вещи. Рыбку начала есть с удовольствием — взрослым счастье», — рассказала Валерия.

На обнародованном видео артистка и мама троих детей практически профессионально кормит крошку с ложечки, говоря ей, что нужно есть уже выросшими зубками.

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