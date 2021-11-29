Франт и знойная дама: Моисеев обнародовал архивный кадр с Пугачевой, когда был у нее на подтанцовках

Трио «Экспрессия» несколько лет сотрудничало с Аллой Пугачевой.

Борис Моисеев обнародовал в личном блоге архивную фотографию. На снимке он вместе с танцовщицами своего танцевального трио «Экспрессия» запечатлелся с Аллой Пугачевой в пору, когда сотрудничал с Примадонной.

Любопытно, что Моисеев выглядит на фото не только не старомодно, но весьма современно, ведь такие клетчатые рубахи и брюки с защипами сейчас в тренде. Модником он был и тогда, в 80-е.

Свое трио «Экспрессия» Борис Моисеев создал еще в 1978 году, вскоре оно обрело широкую известность благодаря Алле Пугачевой, которая заметила необычных танцовщиков и пригласила в свое шоу. В 1987 году они решили вновь работать самостоятельно и начали гастролировать по стране и зарубежью.

Позже Борис Моисеев попробовал петь на сцене и в этом обрел успех тоже. Но в 2015 году прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья.

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