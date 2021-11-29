Рождеству в Сандрингеме быть: самочувствие Елизаветы II улучшилось

Принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании, рассказала, что самочувствие Елизаветы II улучшилось и традиционное Рождество в Сандрингеме состоится. По ее словам, члены семьи осыпают любовью и всячески поддерживают королеву.

«Королева сказала своей семье, что чувствует себя намного лучше и с нетерпением ждет возможности принять остальных членов королевской семьи в Сандрингеме на это Рождество», — поделилась принцесса в своем Instagram.

Также принцесса Беатрис призналась, что заметила на последнем публичном выступлении Елизаветы II свое фото с сестрой на столе королевы. Девушка умилилась такому приятному жесту со стороны бабушки.

Монархи по давней традиции приезжают в Сандрингемский замок на Рождество. По давней традиции королевская семья собирается за столом, ее члены обмениваются подарками и проводят время вместе. В этом году мероприятие было под угрозой из-за состояния здоровья Елизаветы II.

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