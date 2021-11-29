«Стыдоба голая»: Иван Янковский поделился фото своей беременной и обнаженной жены

Иван Янковский решил публично поздравить Диану Пожарскую с Днем матери. Актер опубликовал фото обнаженной супруги, когда она была еще беременной их первенцем.

«С днем матери, молодая мать!» — подписал интимное фото Янковский в своем Instagram.

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Подписчики актера пришли в ужас от такой откровенности. Поклонники пары подметили, что они вели такой закрытый образ жизни, скрывают свой семейный статус и публикуют такие фото на всеобщее обозрение.

«Такие фотографии должны оставаться для личного архива», «Стыдоба голая», «Ну и нам зачем это видеть?» — недоумевали фанаты.

Янковский и Пожарская стали родителями в июне этого года. Беременность актриса держала в строжайшем секрете.

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