Год прошел: Ира Пингвинова из «Дома-2» отмечает первый день рождения дочери Миланы

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пингвинова ровно год назад впервые стала мамой. Она родила дочку Милану 29 ноября 2020 года — в День матери.

В этот понедельник Ира Пингвинова готовится с размахом отметить первый день рождения Миланы. На торжество она пригласила друзей из числа бывших участников «Дома-2».

Свою наследницу Ира Пингвинова поздравила рано утром, посвятив ей лаконичный пост в микроблоге. Молодая мама опубликовала фотографии Миланы.

«С днем рождения, доченька!» — написала Ира Пингвинова под ними.

Незадолго до дня рождения Милана впервые увиделась со своими родственниками со стороны папы, Дмитрия Чайкова. Ради знакомства малышка вместе с родителями летала в Гомель, где живут близкие Димы Чайкова.

«Я рада, что у дочи есть любящие родственники с моей стороны и с папиной. Хорошо, что именно так все сложилось», — делилась Ира Пингвинова в микроблоге.

Напомним, Ира Пингвинова и Дима Чайков воссоединились несколько месяцев назад после довольно продолжительной паузы.

Они разорвали отношения перед появлением на свет дочери Миланы, но решили дать им второй шанс.

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