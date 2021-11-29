«Сестричка максимум!»: поклонники увидели маму-блондинку Кошкиной и сильно удивились

Родительница хоть и не похожа на свою знаменитую дочь, но тоже весьма привлекательна.

Звезда шоу на ТНТ «Однажды в России» Яна Кошкина опубликовала в личном блоге фотографию своей мамы Маргариты.

Многие поклонники были удивлены, насколько красиво, молодо и естественно выглядит родительница секс-символа отечественного телевидения. Известно, что Марго, так ее называет на людях Яна, в молодости серьезно увлекалась спортом, привив эту любовь дочке. Комедийная актриса всерьез занималась в детстве и юности гимнастикой и плаванием.

«Моя любимая мамочка. Прости, что расстраиваю тебя», — написала Яна Кошкина в Instagram.

«Мамочка? Сестричка максимум!», «Марго — богиня!», «Мама красивая, такая молодая!», «Ого, мама моложе выглядит», «У вас очень красивая мама», «Очень молодая мама!» — восхитились блондинкой фолловеры Яны Кошкиной.

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