«Мы с Клавочкой готовимся»: Орбакайте похвасталась новогодними нарядами для себя и дочки

У российских артистов подготовка к новогодним праздникам идет вовсю. Ранее мы показывали нарядный лук в серебристых тонах, который выбрала для себя певица Валерия. В нем она предстанет на телевизионном шоу.
Теперь новогодние платья показали публике Кристина Орбакайте и ее дочь Клава Земцова. В них родственницы тоже снялись в музыкально-развлекательных телевизионном проекте, который покажут широкой публике на праздники.
«Новый год к нам мчится, скоро все случится! Мы с Клавочкой уже готовимся, а вы?» — написала старшая дочь Аллы Пугачевой в личном блоге.
И Кристина Орбакайте, и Клава Земцова принарядились в сверкающие серебристые платья. Причем певица выбрала наряд мини, а ее дочь – длины мидакси.
«Две снежинки», — восхитилась стайлом родственниц Алика Смехова.
«Красотки!» — написала в комментариях подруга Аллы Пугачевой Алина Редель.
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