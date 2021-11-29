«Мы с Клавочкой готовимся»: Орбакайте похвасталась новогодними нарядами для себя и дочки

У российских артистов подготовка к новогодним праздникам идет вовсю. Ранее мы показывали нарядный лук в серебристых тонах, который выбрала для себя певица Валерия. В нем она предстанет на телевизионном шоу.

Теперь новогодние платья показали публике Кристина Орбакайте и ее дочь Клава Земцова. В них родственницы тоже снялись в музыкально-развлекательных телевизионном проекте, который покажут широкой публике на праздники.

«Новый год к нам мчится, скоро все случится! Мы с Клавочкой уже готовимся, а вы?» — написала старшая дочь Аллы Пугачевой в личном блоге.

И Кристина Орбакайте, и Клава Земцова принарядились в сверкающие серебристые платья. Причем певица выбрала наряд мини, а ее дочь – длины мидакси.

«Две снежинки», — восхитилась стайлом родственниц Алика Смехова. «Красотки!» — написала в комментариях подруга Аллы Пугачевой Алина Редель.

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