«До последнего ходил на «Мосфильм» с палочкой»: близкие режиссера Владимира Наумова поражены его работоспособностью

29 ноября не стало легендарного режиссера, сценариста и актера Владимира Наумова. Ему было 93 года.

Несмотря на солидный возраст, Владимир Наумов продолжал заниматься делом всей своей жизни.

«Для меня Владимир Наумович – герой, вот так, по-мужски, — поделился зять покойного режиссера Александр Фарбер. – Он всегда, до последнего дня, ходил на «Мосфильм». Он посвятил жизнь «Мосфильму».

По словам близких, Владимир Наумов был человеком потрясающей работоспособности. Он не изменил привычного ритма жизни даже с приходом пандемии коронавируса.

«Он ведь в последнее время ходил с палочкой. И вот с этой палочкой Владимир Наумович каждый день приходил на киностудию. Раньше всех туда приходил и позже всех уходил. Для меня это пример, насколько человек может принадлежать этой сумасшедшей истории, этой профессии», — признался «Московскому комсомольцу» Александр Фарбер.

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