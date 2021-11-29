Красавица – в маму: как сейчас выглядит дочка Анны Седоковой, которая живет со своим отцом в США

Певица Анна Седокова – мама троих детей. Старшую наследницу Алину она родила в браке с ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем.

Вторая дочка Седоковой Моника появилась на свет от бизнесмена Максима Чернявского. Имя отца сына Гектора Анна Седокова скрывает.

Сейчас певица счастлива в новом браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Именно он и показал дочку Монику Анны Седоковой, разместив фото семьи в своем микроблоге. В кадре девочка стоит в обнимку с мамой.

«У нас до сих пор нет нашей общей фотографии, и даже эта здесь — еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз кто-то пропадает на другом конце света. Но я хочу сказать, что ты, Анна Седокова, одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшую жизнь, какую только можно, невероятны. Оставайся всегда такой, потому что я уверен, что еще не все потеряно», — написал Янис Тимма под фото.

Подписчики баскетболиста в один голос заявили, что Моника – точная копия своей мамы Анны Седоковой.

Напомним, сама певица показывает в своем микроблоге только дочь Алину и сына Гектора. Демонстрировать фото Моники ей запрещено судом США.

Девочка уже несколько лет живет в этой стране со своим отцом Максимом Чернявским, а со звездной мамой просто видится.

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