Умер режиссер фильма «Тегеран-43» Владимир Наумов

Народному артисту Советского Союза Владимиру Наумову было 93 года.

Скорбные новости одна за одной приходят в этот понедельник, 29 ноября. Только что стало известно о смерти выдающегося режиссера и сценариста Владимира Наумова.

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Мэтру советского кинематографа было 93 года.

Информацию о смерти Владимира Наумова РИА «Новости» подтвердил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Причина смерти Владимира Наумова пока не уточняется. Поклонники ждут комментариев от вдовы Владимира Наумовича, актрисы Натальи Белохвостиковой.

На смерть Владимира Наумова одной из первых отреагировала бывшая жена ныне покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлены оба мэтра.

«Не смогла я разместить их в черно-белом цвете — слишком живые и по-настоящему вечные. Если хотите сохранить о них память, пересматривайте почаще их фильмы — таких больше не будет. Никогда», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, что Владимир Наумов является режиссером нескольких культовых фильмов. Вместе с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским он работал над «Тегераном-43».

Кроме того, Владимир Наумов был одним из сценаристов советского сериала «Как закалялась сталь» и многих других фильмов.

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