«Вас покусал Милохин?»: фанаты подняли на смех Николая Баскова, засветившего новую татуировку и яркий маникюр

Популярный певец Николай Басков, известный своим прекрасным академическим вокалом, решил вдруг разрушить шаблоны.

Всегда придерживавшийся определенных стандартов во внешности, Николай Басков предстал на фото в микроблоге в неожиданном и даже провокационном виде.

Николай Басков сделал татуировку на шее в виде кубка, а ногти выкрасил в яркий цвет.

«Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — призвал подписчиков Николай Басков.

Этой публикацией он спровоцировал целую дискуссию по поводу того, как надлежит выглядеть звезде, носящей звание «Золотого голоса России».

Николая Баскова одни обвиняют в скатывание в Милохина и Моргенштерна, другие же отстаивают право певца на эксперименты с внешностью.

«Николай, вас покусал Милохин?», «Скорее, Шпак», «Некрасиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!», «А что не соответствует? 21 век, почему он должен подделываться под стандарты? Чем он не соответствует Золотому голосу России?», «Моргенштерн рулит, мир сходит с ума», — обсудили в Сети.

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