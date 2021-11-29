«Это что за текст? Какая-то невнятица!»: Сергей Соседов разнес хит HammAli & Navai «Птичка» на «Суперстар. Возвращение»

64-летний Виктор Салтыков исполнил песню популярного у молодежи дуэта и нарвался на критику жюри.

64-летний популярный в прошлом исполнитель Виктор Салтыков был лидером второго сезона шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

На протяжении трех программ он неизменно восхищал жюри своим исполнительским мастерством. Восторженно о Викторе Салтыкове отзывался даже самый строгий член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов.

Но в минувшее воскресенье, 28 ноября, все пошло не так. Виктор Салтыков исполнил хит популярного у молодежи дуэта HammAli & Navai «Птичка» и нарвался на жесткую критику Сергея Соседова. Того возмутил выбор песни.

«Банальная совершенно мелодия, — заявил Сергей Соседов. — Какая к черту фирма! Какая-то невнятица. Совершенно ужасная»

Остальные члены жюри заметили, что это невероятно популярный трек, который Соседову как музыкальному критику следовало бы знать. Тот еще сильнее распалился.

«Я не хочу это знать! — прокричал Сергей Соседов. — Я не понимаю, что хорошего в этой композиции. «Сигареты, спичка…» Это что за текст? Это не те хиты, которые мы поем здесь. В общем, я считаю, что шоу на этот раз подложило тебе свинью, Витя. Это шаг вниз. Это совершенно не твое. Никакого впечатления на меня не произвела эта, с позволения сказать, песня».

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