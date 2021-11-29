«Он думает, что я неуправляемая»: бывшая подопечная Константина Меладзе заговорила о харрасменте

Экс-солистка группы «Динама» Диана Иваницкая рассказала, с какой стороны продюсер открылся для нее.

Певица и модель Диана Иваницкая прославилась благодаря проекту «Хочу в ВИА Гру», во время которого продюсер Константин Меладзе отбирал в группу новых вокалисток.

Диана Иваницкая в «ВИА Гру» не попала, но стала частью коллектива «Динама». Правда, через какое-то время продюсеры приняли решение его закрыть.

По словам Дианы Иваницкой, тогда она впала в депрессию. Что же касается ее сольной карьеры, то ей Константин Меладзе содействовать не стал. Сейчас Диана Иваницкая не общается с Константином Меладзе.

«Я хотела бы с ним работать, конечно, — призналась Диана Иваницкая. — И даже как-то обращалась к нему по этому поводу. Сначала он пошел на контакт и вроде как даже заинтересовался, но это не получило никакого продолжения. Потом через знакомых я узнала, что он думает, что я слишком свободолюбивая и неуправляемая».

Что же касается харрасмента, в котором Константина Меладзе не так давно обвинили несколько исполнительниц, то Диану Иваницкую эта тема не коснулась. В ее версии продюсер Меладзе — это очень порядочный человек.

«Ни по отношению ко мне, ни к кому, кого я знаю, не было подобных действий с его стороны. Возможно, эти артистки хотели хайпа. А в целом, думаю, мне повезло: в шоу-бизнесе такого со мной не было вообще. А вот когда я работала моделью, еще до того, как запела на сцене, мой бывший продюсер ко мне приставал. Но это было давно, и я не хочу раскрывать его имя», — цитирует Диану Иваницкую «Стархит».

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