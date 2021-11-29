Умер создатель мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко

В этот понедельник, 29 ноября, стало известно о смерти известного советского мультипликатора, принимавшего участие в создании серии мультфильмов о приключениях кота Леопольда, Константина Романенко.

Его не стало еще 18 ноября, но новость об этом появилась только спустя десять дней.

Известно, что Константин Романенко скончался скоропостижно, отдыхая за городом вместе с сыном. Они занимались делами по хозяйству на даче, как вдруг Константин Романенко почувствовал себя плохо.

Он потерял сознание и упал. Сын вызвал скорую помощь, но приехавшие на место врачи смогли только констатировать смерть Константина Романенко. Она наступила в результате разрыва аневризмы в мозгу.

Своими воспоминаниями о покойном муже с «Комсомольской правдой» поделилась вдова Константина Романенко Ксения Юрьевна.

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из серии «День рождения кота Леопольда», где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала вдова Константина Романенко.

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