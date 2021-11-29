Умерла актриса из культового советского фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Умерла известная актриса Валентина Иванова. Телезрителям она запомнилась своей ролью в культовом советском фильме «Угрюм-река», в нем она сыграла Нину Куприянову. Валентине Ивановой было 77 лет.

Сообщение о ее смерти появилось на сайте театра имени Ермоловой, где она служила без малого шестьдесят лет.

Валентины Ивановой не стало неделю назад, 22 ноября. Но о ее кончине стало известно только в этот понедельник, 29 ноября. Что стало причиной смерти актрисы, не сообщается.

«Скончалась актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам артистки», — говорится в заявлении на сайте театра.

Поклонники актрисы в соцсетях выразили соболезнование ее родным и близким. Они признаются, что помнят ее столько лет по роли Нины Куприяновой в «Угрюм-реке».

«Ой, боже, это же Нина Куприянова! К сожалению, я знаю эту актрису только по фильму «Угрюм-река». Светлая память!», «Царствие небесное. Очень жаль», «Очень люблю фильм «Угрюм-река». Считаю его одним из самых колоритных и интересных фильмов советского кино. Один актерский состав чего стоит! Все персонажи — стопроцентное попадание в десятку. Мне нравилась игра актрисы Валентины Ивановой. Ее Ниночка интересна как персонаж и очень убедительна на экране. Жаль, что она так мало снималась в кино. Фактически я знала ее только по этой работе», — высказались в Сети.

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