Привлек внимание: первая встреча Кейт Миддлтон и принца Уильяма произошла еще в детстве

Будущей герцогине тогда было всего девять лет.

Известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться будучи студентами университета Сент-Эндрюс. Но, похоже, встретились они гораздо раньше.

По словам королевского эксперта Кэти Николл, Кейт впервые увидела своего будущего мужа, когда ей было всего девять лет. Принц Уильям привлек внимание Кейт, когда хоккейные команды их школ играли друг с другом.

«Хотя она не особенно интересовалась мальчиками, ее внимание привлекло появление одного конкретного молодого человека», — написала Кэти в своей книге «Кейт: королева будущего», которую цитирует Mirror.

Добавим, что до свадьбы, которая состоялась 29 апреля 2011-го года Кейт и Уильям встречались почти десять лет.

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