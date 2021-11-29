Актриса рассказала о помолвке в соцсети.

Линдси Лохан приняла предложение руки и сердца от арабского финансиста. Бадер Шаммас сделал девушке предложение. Счастливой новостью актриса поделилась в своем микроблоге, опубликовав фото с избранником и кольцом на безымянном пальце.

«Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — трогательно подписала в Instagram фото с женихом скандальная звезда.

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Пара встречается больше года. Об избраннике Лохан известно немного, он непубличный человек.

Личная жизнь актрисы часто оказывалась в центре внимания из-за скандалов. В 2017 году она громко рассталась с сыном русского миллионера Егором Тарабасовым. Актриса обвиняла экс-бойфренда в насилии, а Тарабасов в ответ обвинял Лохан в воровстве.

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