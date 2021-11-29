«Не заблуждайтесь на этот счет»: Ким Кардашьян отреагировала на попытки Канье Уэста возобновить отношения

Ким Кардашьян отреагировала на попытки Канье Уэста возобновить отношения. Стало известно, что модель твердо решила не возвращаться к экс-супругу.

«Не заблуждайтесь на этот счет, Ким не собирается снова встречаться с Канье», — рассказали приближенные к семье Кардашьян изданию Hollywoodlife.

Поговаривают, Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном. Их роман стремительно развивается, что и беспокоит Уэста.

«Канье очень обеспокоен, потому что она тусуется с Питом, ведь у него были некоторые разногласия с ним. Итак, тот факт, что Ким начала тусоваться с Питом, беспокоил Канье в целом, и теперь, когда он видит, что ей действительно нравится быть рядом с ним, ее семья думает, что это просто еще больше расстраивает его», — поделились информацией инсайдеры.

На День Благодарения в своем Instagram Канье Уэст признался, что считает себя виновным в разводе с Кардашьян и единственное, о чем он сейчас мечтает — вернуться к Ким.

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