«Ты просто умер для меня»: Киркорова возмутили слова Дробыша о его карьере

Накануне продюсер Виктор Дробыш нелестно высказался в адрес многих российских звезд. Так, Дмитрия Колдуна он назвал предателем, а Прохора Шаляпина и вовсе обматерил. Не оставил в стороне Филиппа Киркорова, которому посоветовал перейти в цирк или охрану.

«Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против – я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — сказал про Киркорова Дробыш в программе «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ».

Поп-король молчать не стал и тут же ответил композитору в инстаграме.

«Виктор Дробыш. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал – забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека…Я тебя презираю», — написал Киркоров. больше по теме В восьмых «Елках» появятся Филипп Киркоров и Ольга Бузова Король поп-эстрады сыграл обычного охранника. Хотя и не совсем обычного.

Напомним, в следующем году Киркоров отметит свое 55-летие большим концертом. Репетицию шоу он уже провел в Дубае.

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