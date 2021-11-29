«Я не знаю, что в этих случаях делать»: семья Ксении Бородиной стала жертвой мошенников

Семья Ксении Бородиной стала жертвой мошенников. Телеведущая рассказала, что ее бабушке позвонили с информацией, что мама Ксении попала в аварию.

«Сегодня приехала мама, рассказала жуткую историю. Я на самом деле очень злая, потому что вчера вечером позвонила бабушка, вся расстроенная, плачет, говорит: «Инна, что с тобой случилось? Ты что, попала в аварию? Мне сказали, что ты вся в крови, пришлите деньги! Я не знаю: куда, как, чего отправлять? Что делать?» — рассказала Бородина в stories своего Instagram.

Ксения не стала скрывать, что зла на людей, которые занимаются подобными вещами. После звонка мошенников 84-летней бабушке телезвезды стало плохо, у нее заболело сердце. Бородина рассказала, что собирается разобраться в ситуации, но пока не совсем понимает как.

«Я не знаю, что делать в этих случаях», — призналась экс-ведущая «Дома-2».

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