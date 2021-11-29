«А где грудь?»: Седокова появилась в майке без лифчика, чем привела фанатов в недоумение

Недавно Анна Седокова вернулась из Лос-Анджелеса в Москву. Артистка побывала на модной премии, приняла участие в съемках кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. В своем инстаграме она поделилась свежими кадрами, на которых позировала в топе без нижнего белья.

Кадры вызвали оживленный интерес в Сети. Фанаты недоумевали, куда делся пышный бюст звезды.

«А где грудь? Какой интересный ракурс! Аня, что произошло? Вы так похудели?» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях в Россию вернулся и молодой муж Седоковой — Янис Тимма. Спортсмен приехал в Казань, где подписал пробный контракт с баскетбольным клубом «Уникс».

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