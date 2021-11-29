«Заходил в гримерную и играл на гитаре»: Кулагин признался, что увел свою вторую жену у другого

Актер Леонид Кулагин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как увел свою вторую жену Элеонору Лапицкую у другого.

«Когда мы собирались с первой женой Милой уезжать из Читы, то в театр пригласили пару — мужа и жену. Это новые актеры. Они заменяли нас в каких-то спектаклях. Элеонора была почти что замужем за этим актером. Мы шапочно познакомились. Через два года я переехал в Липецк. И она туда приехала. И тогда я своего не упустил. У меня пробудились чувства».

Как отметил Кулагин, он буквально увел Элеонору из-под венца.

«Эля с ее характером не смогла бы жить на два фронта. Ни наскоком, ни силой, ни уговорами я ее покорил. Заходил в соседнюю гримерную и играл ей на гитаре.

Мне пришлось объясниться с ее возлюбленным. Мы сели в ресторане и всю ответственность переложили на бедную Элеонору. Она выбрала меня», — заявил Леонид Кулагин.