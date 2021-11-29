«Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее»: Кулагин объяснил, почему распался его первый брак

По словам актера, он был сильно влюблен в те годы.

Актер Леонид Кулагин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с актрисой Милой Нельской.

«Я не хочу себя оправдывать. Никаких измен с моей стороны не было. Нас с Милой познакомили родители. Мы встретились случайно. Она училась в Ярославле, а я в Нижнем Новгороде. Мы договорились, что должны пожениться. Рассказали об этом нашим родителям». Леонид Кулагин

Как отметил Кулагин, уже через полтора года все у них в семье рухнуло.

«Я ушел от нее. Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее. Я был сильно влюблен и все ей простил», — заявил Леонид Кулагин.

Напомним, что Леонид Кулагин – народный артист РСФСР. Он лауреат государственной премии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!