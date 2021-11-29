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«Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее»: Кулагин объяснил, почему распался его первый брак

По словам актера, он был сильно влюблен в те годы.

«Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее»: Кулагин объяснил, почему распался его первый брак
Леонид Кулагин. Фото: Globallookpress.com

Актер Леонид Кулагин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с актрисой Милой Нельской.

Леонид Кулагин
Леонид Кулагин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я не хочу себя оправдывать. Никаких измен с моей стороны не было. Нас с Милой познакомили родители. Мы встретились случайно. Она училась в Ярославле, а я в Нижнем Новгороде. Мы договорились, что должны пожениться. Рассказали об этом нашим родителям».

Леонид Кулагин

Как отметил Кулагин, уже через полтора года все у них в семье рухнуло.

«Я ушел от нее. Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее. Я был сильно влюблен и все ей простил», — заявил Леонид Кулагин.

Напомним, что Леонид Кулагин – народный артист РСФСР. Он лауреат государственной премии.

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