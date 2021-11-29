Лицо скрыла, а грудь нараспашку: Каменских в фиолетовом платье с вырезом до пояса появилась на шоу

Поп-дива украинской сцены Настя Каменских снова расположилась в кресле судьи на шоу «Маска», второй сезон которого с успехом идет в настоящее время.

В каждом выпуске Каменских предстает в ярких и смелых образах. На сей раз красотка примерила платье с открытыми плечами и декольте до пояса фиолетового цвета, на лицо надела вуаль. Кто-то в комментариях заметил, что наряд очень напоминает целлофановые пакетики.

«Вау, круто выглядишь!», «Лучшая», «Не зашел образ», «Богиня», «Ты неотразима», «Вы, Настя, крутой детектив и красивая девушка», «Красивое платье! Очень напоминает значок «Маски» и почти в цвет», «Настя — красотка, наряд — колхоз», — разделились мнения в комментариях.

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