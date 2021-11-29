Когда декольте сползает: Клава Кока заигралась с ламой и едва не обнажила грудь без бюстгальтера

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, ежедневно радует многомиллионную онлайн-публику новым контентом. Фото и видео с концертов, съемок, постановочные ролики неизменно вызывают шквал эмоций у аудитории.

На новых кадрах, которыми звезда поделилась в TikTok, Клава Кока позирует с ламой. Девушка в красивом алом мини-платье с рукавами-фонариками ниже плеч кормит животное с ладошки.

Поскольку поведение животного непредсказуемо, то певице пришлось подстраиваться под ламу и ее резкие движения. В какой-то момент зрителю становится понятно, что Клава не надела бюстгальтер под наряд и никак не обезопасила себя от конфуза. Еще чуть-чуть, и сползшее декольте бы открыло взору грудь красотки.

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