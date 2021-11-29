«Влюбилась»: Ксения Бородина предстала в черном комплекте, подчеркнувшем ее формы

Телеведущая — настоящий шопоголик и очень часто пополняет свой гардероб.

Знаменитая модница Ксения Бородина с завидной регулярностью пополняет себе гардероб новинками. На этот раз она приобрела комплект домашней одежды, которым поспешила похвастаться в микроблоге.

Бородина предстала в черном костюме, состоящем из укороченного лонгслива на запах и с длинными завязками, а также широких брюк. Девушка позировала себе для видео, которым поделилась в микроблоге.

«Костюм такой мягкий классный домашний, мне очень нравится. И ткань, самое главное, очень приятная к телу, — рассказала модница и написала: — Влюбилась в этот домашний комплект, в нем даже гостей встречать можно».

Костюм подчеркнул достоинства фигуры телеведущей, которая за время участия в «Ледниковом периоде» заметно похудела.

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