«Презервативы раздать?»: Глюкозу раскритиковали после призыва сделать комнаты для курения в школах

Глюкоза – мама двух дочек. Старшей Лиде уже 14 лет, а младшей Вере – десять. Еще в начале сентября артистка дала интервью в Youtube-шоу «Джарахов», отметив, что Лида растет неординарным ребенком. Девочку уже дважды выгоняли из частных школ за курение. Певица считает, что все дело в российской системе образования и консервативных педагогах.

«А где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — сообщила 35-летняя артистка.

После такого высказывания в Сети произошел настоящий бум. Родители подростков негодуют.

«Где наши депутаты, Роспотребнадзор, комитет по делам несовершеннолетних, почему такие призывы публичного человека они оставляют без комментариев?», «Может, деткам еще комнаты для уединения сделать и презервативы раздавать?» — пишут пользователи, которых цитирует «Комсомольская правда».

Правда, нашлись и те, кто поддержал Глюкозу, отметив, что многие подростки балуются сигаретами.

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