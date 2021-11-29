«Отец бил маму»: Дарья Пынзарь поведала, почему долго не могла попрощаться с девственностью

Звезда реалити-шоу «Дом-2» встретила свою любовь на проекте, но не спешила отдаваться ему.

Дарья Пынзарь стала одной из популярных звезд реалити-шоу «Дом-2». Придя на проект в 2007 году еще под девичьей фамилией Черных, красотка встретила свою любовь – спортсмена Сергея Пынзаря.

Сейчас Пынзарь – ведущая реалити-шоу. На днях она решила поведать своим поклонникам о том, как у них с Сергеем все начиналось, и фолловеры узнали историю из первых уст.

В частности, девушка будучи на проекте всячески подчеркивала, что она девственница. И когда у них с Сергеем начались отношения, то не спешила вступать с ним в физическую близость. Как оказалось, это для нее было проблемой. И она объяснила, в чем причина:

«Наверное, это из детства какие-то волнения шли, мой отец бил маму, и я просто боялась подпускать к себе мужчину… и если бы не Сергей и его невозмутимое ожидание, трепетный подход ко мне, любовь, я бы, наверное, никогда бы не подпустила к себе мужчину», — призналась блондинка.

Свадьбу Дарья и Сергей сыграли в 2010 году. С тем пор они стали родителями дважды – в 2011 и 2016 году на свет появились сыновья.

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